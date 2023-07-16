Набабкин: слова Аршавина? Мне кажется, у него немного запотели очки. Надо бы их протереть!

Защитник московского ЦСКА Кирилл Набабкин ответил на оценку бывшего футболиста «Зенита» Андрея Аршавина. Ранее Аршавин, комментируя итоги матча за Суперкубок России, сказал: «Когда вместо Дивеева выходит Набабкин, качество разное». Он отметил, что армейцам необходимо усиление состава.
«Мне кажется, у Аршавина немного запотели очки. Надо бы их протереть!» — сказал Набабкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
В матче за Суперкубок России «Зенит» обыграл ЦСКА в серии пенальти — 5:4. Основное время игры завершилось вничью со счётом 0:0. Встреча состоялась вчера, 15 июля, в Казани.
В сезоне-2022/2023 «Зенит» стал чемпионом России, а ЦСКА выиграл Кубок страны. Команда Сергея Семака набрала 70 очков после 30 матчей, армейцы стали вторыми (58). В Суперфинале ЦСКА обыграл «Краснодар» (1:1, 6:5 по пенальти).
- 16 июля 2023
-
13:22
-
13:14
-
13:05
-
13:00
-
12:58
-
12:36
-
12:34
-
12:30
-
12:18
-
12:07
-
12:05
-
12:00
-
11:58
-
11:58
-
11:33
-
11:30
-
11:20
-
11:00Малком: «Зенит» — лучший клуб России Эксклюзив
-
10:59
-
10:49
-
10:33
-
10:30
-
10:22
-
10:18
-
10:01
-
10:00
-
09:50
-
09:48
-
09:33
-
09:23
-
09:12
-
09:11
-
09:08
-
09:05
-
09:05