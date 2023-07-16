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Набабкин: слова Аршавина? Мне кажется, у него немного запотели очки. Надо бы их протереть!

Защитник московского ЦСКА Кирилл Набабкин ответил на оценку бывшего футболиста «Зенита» Андрея Аршавина. Ранее Аршавин, комментируя итоги матча за Суперкубок России, сказал: «Когда вместо Дивеева выходит Набабкин, качество разное». Он отметил, что армейцам необходимо усиление состава.

«Мне кажется, у Аршавина немного запотели очки. Надо бы их протереть!» — сказал Набабкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В матче за Суперкубок России «Зенит» обыграл ЦСКА в серии пенальти — 5:4. Основное время игры завершилось вничью со счётом 0:0. Встреча состоялась вчера, 15 июля, в Казани.

В сезоне-2022/2023 «Зенит» стал чемпионом России, а ЦСКА выиграл Кубок страны. Команда Сергея Семака набрала 70 очков после 30 матчей, армейцы стали вторыми (58). В Суперфинале ЦСКА обыграл «Краснодар» (1:1, 6:5 по пенальти).