Аршавин: по игре ЦСКА был ближе к победе. При всём уважении им нужно усиление

Бывший футболист сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин высказался о победе сине-бело-голубых в матче Суперкубка России с ЦСКА, а также рассказал, стоит ли армейцам кого-то приобрести. Напомним, основное время завершилось вничью (0:0), после чего «Зенит» победил в серии пенальти — 5:4.

«По игре ЦСКА был ближе к победе, Миша Кержаков сохранил интригу до серии пенальти и отбил два удара.

То, что Ренан исполнял последний удар в стиле «паненки», говорит о том, что он ментально силён, не боится рисковать. У него потрясающие данные, талант, атакующие качества иногда превалируют над оборонительными. Малком играл не на своей позиции, начал справа, перешёл в центр, у него было мало пространства, трудно было себя проявить.

ЦСКА необходимо приобретать игроков. Когда вместо Дивеева выходит Набабкин, качество разное. При всём уважении ЦСКА нужно усиление, уверен, оно будет, но вопрос — насколько хорошее и как быстро», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».