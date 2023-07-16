Бывший защитник клубов РПЛ Кверквелия стал игроком саудовского «Аль-Охдуда»

31-летний бывший защитник «Локомотива», а также «Рубина» и «Ротора» Соломон Кверквелия перешёл в саудовский «Аль-Охдуд». Об этом сообщает авторитетный интернет-портал Transfermarkt.
По информации источника, стороны заключили соглашение на один год (до конца июня 2024-го). Ранее грузинский защитник покинул азербайджанский «Нефтчи», за который играл с июля 2022 года.
Карьера Кверквелии в России началась в 2010 году, когда он оказался во второй команде «Зенита» из Санкт-Петербурга на правах аренды. Далее он выступал за «Рубин» и нижнекамский «Нефтехимик» (аренда), а затем перешёл в московский «Локомотив» в 2017 году. Позапрошлый сезон грузинский защитник проводил на правах аренды в волгоградском «Роторе».
В сезоне-2022/2023 на счету Кверквелии 38 матчей за «Нефтчи» во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 700 тысяч.
- 16 июля 2023
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