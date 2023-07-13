Форвард Родриго перешёл из «Лидса» в саудовский «Аль-Райян»
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Нападающий «Лидс Юнайтед» Родриго Морено стал игроком саудовского «Аль-Райяна». Об этом сообщает пресс-служба саудовского клуба.
По информации источника, испанский форвард подписал с «Аль-Райяном» контракт сроком на три сезона (до конца июня 2026 года).
В сезоне-2022/2023 на счету Родриго Морено 35 матчей за «Лидс» во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и двумя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 9 млн. Ранее сообщалось об интересе к Родриго со стороны мадридского «Реала».
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