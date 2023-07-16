Мората дал согласие на трансфер в «Рому»

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората решился на переход в «Рому», сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, римляне предложили форварду четырёхлетний контракт с ежегодной зарплатой в размере € 4,5 млн. Игрок согласился с подобными условиями.
Сообщается, что в ближайшее время представители «Ромы» свяжутся с «Атлетико» и обсудят возможные варианты оформления трансфера. Скорее всего, римляне возьмут испанского нападающего в аренду с обязательством выкупа за € 12 млн.
Мората забивает в ворота «Кадиса» в матче 33-го тура Ла Лиги:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
В сезоне-2022/2023 на счету Мораты 45 матчей за «Атлетико» во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.
Ранее сообщалось о желании главного тренера «Ромы» и одного из нападающих римского клуба воссоединиться с Моратой в одной команде.
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