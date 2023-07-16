Вильмар Барриос высказался о победе «Зенита» в Суперкубке

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос подвёл итоги Суперкубка России, в котором его команда была сильнее московского ЦСКА.

«Победа в Суперкубке далась нам очень тяжело. Это был большой матч. ЦСКА — серьёзный соперник, хочу поблагодарить их за игру.

Мы не хотели доводить дело до серии пенальти, но так получилось. К счастью, мы выиграли Суперкубок — это самое главное!», — сказал Барриос в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, победу в матче за Суперкубок в серии пенальти одержал «Зенит» (5:4; основное время — 0:0). Решающий удар с 11-метровой отметки реализовал защитник петербуржцев Роберт Ренан, пробивший «паненкой». В основное время футболисты петербуржской команды не нанесли по воротам армейцев ни одного удара в створ.