Дьяков – о матче «Зенит» — ЦСКА в Суперкубке: игра была неинтересная

Бывший защитник «Ростова» и других команд РПЛ Виталий Дьяков подвёл итоги Суперкубка России, в котором московский ЦСКА противостоял санкт-петербургскому «Зениту».
«Вообще матч был неинтересным. С одной стороны, летний перерыв не такой долгий, растерять кондиции и форму за такой короткий период времени нельзя. Было мало моментов. Возможно, ЦСКА по моментам превзошёл «Зенит», но сказать, что кто-то явно превзошёл друг друга, нельзя. Серия пенальти закономерно выявила победителя в этой игре», — приводит слова Дьякова «Евро-Футбол.Ру».
Напомним, победу в матче за Суперкубок в серии пенальти одержал «Зенит» (5:4; основное время — 0:0). Решающий удар с 11-метровой отметки реализовал защитник петербуржцев Роберт Ренан, пробивший «паненкой». В основное время футболисты петербуржской команды не нанесли по воротам армейцев ни одного удара в створ.
«Зенит» выиграл восьмой Суперкубок России и стал рекордсменом по количеству трофеев. На втором месте находится ЦСКА с семью Суперкубками.
- 16 июля 2023
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