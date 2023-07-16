Дьяков – о матче «Зенит» — ЦСКА в Суперкубке: игра была неинтересная

Бывший защитник «Ростова» и других команд РПЛ Виталий Дьяков подвёл итоги Суперкубка России, в котором московский ЦСКА противостоял санкт-петербургскому «Зениту».

«Вообще матч был неинтересным. С одной стороны, летний перерыв не такой долгий, растерять кондиции и форму за такой короткий период времени нельзя. Было мало моментов. Возможно, ЦСКА по моментам превзошёл «Зенит», но сказать, что кто-то явно превзошёл друг друга, нельзя. Серия пенальти закономерно выявила победителя в этой игре», — приводит слова Дьякова «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, победу в матче за Суперкубок в серии пенальти одержал «Зенит» (5:4; основное время — 0:0). Решающий удар с 11-метровой отметки реализовал защитник петербуржцев Роберт Ренан, пробивший «паненкой». В основное время футболисты петербуржской команды не нанесли по воротам армейцев ни одного удара в створ.

«Зенит» выиграл восьмой Суперкубок России и стал рекордсменом по количеству трофеев. На втором месте находится ЦСКА с семью Суперкубками.