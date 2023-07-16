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«Енисей» на выезде оказался сильнее «Кубани» в матче стартового тура Первой лиги

«Енисей» на выезде оказался сильнее «Кубани» в матче стартового тура Первой лиги
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Завершился матч 1-го тура Мелбет Первой лиги-2023/2024, в котором встречались краснодарская «Кубань» и красноярский «Енисей». Команды играли на стадионе «Кубань» (Краснодар). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). «Енисей» сумел одержать победу — 2:1.

Счёт в матче на 17-й минуте открыл полузащитник красноярцев Антон Орлов. Команды ушли на перерыв при счёте 1:0 в пользу «Енисея». Практически сразу после возобновления игры «Кубань» смогла восстановить равенство усилиями хавбека Гаррика Левина. Однако на 70-й минуте защитник «Енисея» Виталий Стежко принёс своей команде победу. Матч так и завершился — 2:1 в пользу команды из Красноярска.

В прошлом сезоне «Кубань» в последнем туре спаслась от вылета из Первой лиги, набрав 37 очков в 30 матчах и заняв 14-е место. «Енисей» по итогам прошлого первенства расположился на четвёртой строчке с 54 очками в активе. Красноярская команда принимала участие в стыковых матчах за право играть в РПЛ, однако по сумме двух встреч уступила воронежскому «Факелу» (0:3).

Россия - Мелбет Первая лига. 1-й тур
16 июля 2023, воскресенье. 18:00 МСК
Кубань
Краснодар
Окончен
1 : 2
Енисей
Красноярск
0:1 Орлов – 17'   1:1 Левин – 47'   1:2 Стежко – 70'
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