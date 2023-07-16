«Енисей» на выезде оказался сильнее «Кубани» в матче стартового тура Первой лиги

Завершился матч 1-го тура Мелбет Первой лиги-2023/2024, в котором встречались краснодарская «Кубань» и красноярский «Енисей». Команды играли на стадионе «Кубань» (Краснодар). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). «Енисей» сумел одержать победу — 2:1.

Счёт в матче на 17-й минуте открыл полузащитник красноярцев Антон Орлов. Команды ушли на перерыв при счёте 1:0 в пользу «Енисея». Практически сразу после возобновления игры «Кубань» смогла восстановить равенство усилиями хавбека Гаррика Левина. Однако на 70-й минуте защитник «Енисея» Виталий Стежко принёс своей команде победу. Матч так и завершился — 2:1 в пользу команды из Красноярска.

В прошлом сезоне «Кубань» в последнем туре спаслась от вылета из Первой лиги, набрав 37 очков в 30 матчах и заняв 14-е место. «Енисей» по итогам прошлого первенства расположился на четвёртой строчке с 54 очками в активе. Красноярская команда принимала участие в стыковых матчах за право играть в РПЛ, однако по сумме двух встреч уступила воронежскому «Факелу» (0:3).