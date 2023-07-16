Арсен Венгер оценил трансферную кампанию «Арсенала» и шансы «канониров» на победу в АПЛ

Бывший тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер оценил качество летней трансферной кампании клуба и сделал прогноз на следующий сезон английской Премьер-лиги.

«Арсенал» сейчас в хорошем финансовом положении и может позволить себе купить тех, кто, по мнению руководства, способен помочь команде выиграть чемпионат. В целом лично я думаю, что «Арсенал» сделал хорошие инвестиции, приобретя зрелых игроков. Им по 23-24 года, они всё ещё достаточно молоды, чтобы сформировать костяк на ближайшие несколько лет.

После прошлого сезона на них будет оказываться большее давление, но команда многому научилась и теперь должна показать, что способна справляться с этим давлением. Я верю, что в следующем сезоне мы выиграем Премьер-лигу. На этот счёт у меня куда меньше сомнений, чем по поводу победы французов в «Тур де Франс», – сказал Венгер в интервью Eurosport.

В минувшем сезоне чемпионата Англии «Арсенал» финишировал на втором месте, упустив хороший шанс завоевать титул впервые с 2004 года. Этим летом «канониры» активно действуют на трансферном рынке, укрепив состав несколькими перспективными игроками. Так, за 24-летнего полузащитника Деклана Райса, на которого претендовали несколько английских клубов, отдали около € 120 млн – это самый дорогой трансфер в истории «канониров». Кроме того, «Арсенал» потратил больше € 100 млн на Юрриена Тимбера и Кая Хаверца.