Агент: € 60 млн за Угарте – это безумие. Игрок стоит € 20 млн, может, чуть больше

По мнению футбольного агента, пожелавшего сохранить анонимность, в «ПСЖ» сильно переоценили талант 22-летнего полузащитника Мануэля Угарте, за которого заплатили «Спортингу» € 60 млн — сумму, равную его клаусуле.
«По Мануэлю Угарте… Это безумие, что «ПСЖ» заплатил € 60 млн, сумму, прописанную в контракте. Угарте стоит € 20 млн, может быть, чуть больше. Прежде всего хочу сказать, что европейские клубы редко платят сумму, указанную в качестве отступных в контрактах футболистов, выступающих в Португалии. Всегда или почти всегда идут переговоры», – приводит слова агента Foot Mercato со ссылкой на L’Equipe.
Чуть больше недели назад уругвайский хавбек Мануэль Угарте подписал контракт с «ПСЖ» сроком на пять лет. На футболиста «Спортинга» также претендовал лондонский «Челси».
В сезоне-2022/2023 на счету Угарте 47 матчей за «Спортинг» во всех турнирах, в которых он не отмечался результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.
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