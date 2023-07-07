«ПСЖ» объявил о трансфере Угарте

Полузащитник Мануэль Угарте официально стал игроком «ПСЖ». Футболист перешёл в стан парижан из португальского «Спортинга». Об этом сообщает пресс-служба «ПСЖ».

Угарте стал игроком «ПСЖ» Фото: ФК «ПСЖ»

«Пари Сен-Жермен» рад приветствовать Мануэля Угарте в составе нашей команды. Полузащитник сборной Уругвая будет выступать за наш клуб под номером 4», — говорится в сообщении клуба.

По информации источника, сумма трансфера составила € 60 млн. Уругвайский хавбек подписал контракт с «ПСЖ» сроком на пять лет (до конца июня 2028 года).

В сезоне-2022/2023 на счету Угарте 47 матчей за «Спортинг» во всех турнирах, в которых он не отмечался результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.

Ранее стало известно имя ещё одного новичка французской команды.