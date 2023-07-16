«Атлетико» вышел на связь с представителями Даити Камады

«Атлетико» поборется с остальными европейскими клубами за подписание полузащитника сборной Японии Даити Камады в качестве свободного агента, сообщает журналист Даниэле Лонго в своём «твиттере».

По информации источника, боссы мадридского клуба контактируют с представителями японского хавбека. «Атлетико» видит в игровых качествах Камады потенциальную замену форварда Жоау Феликса.

В сезоне-2022/2023 на счету Камады 47 матчей за «Айнтрахт» во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и семью результативными передачами. 26-летний игрок решил не продлевать с контракт с франкфуртским клубом. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 27 млн.

Ранее сообщалось о возможном переходе Камады в один из итальянских клубов.