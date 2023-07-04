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«Интеру» и «Роме» предложили полузащитника Даити Камаду

«Интеру» и «Роме» предложили полузащитника Даити Камаду
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Агент полузащитника сборной Японии Даити Камады предложил услуги своего клиента сразу двум итальянским клубам — «Интеру» и «Роме», сообщает FC Inter News.

По информации источника, хавбек, покинувший «Айнтрахт» в качестве свободного агента в конце июня, недоволен поведением руководства «Милана»: «россонери» почти месяц не могут завершить работу над бесплатным трансфером. Промедление может быть связано с тем, что «Милану» необходимо освободить в заявке место для игрока без европейского гражданства. Отмечается, что генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта заинтересован в японце.

В сезоне-2022/2023 на счету Камады 47 матчей за «Айнтрахт» во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и семью результативными передачами. 26-летний игрок решил не продлевать с контракт с франкфуртским клубом. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 27 млн.

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