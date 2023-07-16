Жереми Менез станет игроком «Бари»

36-летний французский нападающий Жереми Менез планирует подписать контракт с клубом итальянской Серии B «Бари». Об этом сообщает итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По информации журналиста, бывший игрок сборной Франции (24 матча, два гола) подпишет контракт с клубом во вторник, 18 июля, после прохождения медицинского обследования.

Менез стал свободным агентом после окончания трёхлетнего соглашения с «Реджиной», за которую форвард провёл 69 матчей, забив 13 голов и сделав пять результативных передач. На больший срок футболист задерживался только в «ПСЖ» (110 матчей, 37 голов) и «Роме» (114 матчей, 19 голов). Также француз выступал во Франции за «Сошо», «Монако», «Бордо» и «Париж», в Италии – за «Милан». Кроме того, он пробовал свои силы в Турции («Антальяспор») и Мексике («Америка»).

Менез дважды выигрывал чемпионат Франции (с «ПСЖ» в 2013 и 2014 году) и брал Кубок Италии с «Ромой» в 2008-м.