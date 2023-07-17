Первая лига: расписание матчей и трансляций 17 июля

Сегодня, 17 июля, состоятся матчи 1-го тура Мелбет Первой лиги-2023/2024. Всего в понедельник будут сыграны две встречи.

Матчи 17 июля (время начала — московское)

17:00. «Тюмень» — «Химки»;

19:30. «Черноморец» (Новороссийск) — «Алания» (Владикавказ).

Оба матча можно посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Кроме того, прямые трансляции матчей Первой лиги пройдут на платформе «VK Видео». Помимо трансляций, пользователи также смогут посмотреть обзоры матчей и лучшие моменты тура, студии с экспертами, послематчевые интервью с игроками и другой контент от лиги. Все ролики будут размещаться в официальных сообществах Первой и Второй лиги, а также на витрине платформы «VK Видео» в разделе «Спорт».

Напомним, в субботу, 15 июля, в стартовом матче Первой лиги московское «Торпедо» уверенно обыграло махачкалинское «Динамо» со счётом 2:0. В воскресенье, 16 июля, состоялись ещё шесть матчей:

СКА (Хабаровск) – «Шинник» (Ярославль) – 2:0.

«Акрон» (Тольятти) – КАМАЗ (Набережные Челны) – 2:0.

«Кубань» (Краснодар) – «Енисей» (Красноярск) – 1:2.

«Арсенал» (Тула) – «Ленинградец» (Ленинградская область) – 0:0.

«Родина» (Москва) – «Сокол» (Саратов) – 4:0.

«Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Волгарь» (Астрахань) – 2:1.