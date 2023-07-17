Презентация Месси и Бускетса в «Интер Майами» началась с двухчасовым опозданием

В Майами началась презентация аргентинского нападающего Лионеля Месси и испанского полузащитника Серхио Бускетса, сообщает Sport.es.

Презентация стартовала практически с двухчасовым опозданием из-за шторма. Отмечается, трибуны заполнены не полностью, несмотря на то, что все билеты на презентацию были проданы. Однако, из-за непогоды многие болельщики уехали.

На сцене уже выступил совладелец клуба Дэвид Бекхэм.

Месси перешёл в «Интер Майами» на правах свободного агента. Он будет выступать за команду из США под 10-м номером. Ранее аргентинец защищал цвета «ПСЖ». Бускетс, в свою очередь, покинул «Барселону» в летнее трансферное окно и также присоединился к «Интер Майами» на правах свободного агента.

Болельщик поцеловал Лионеля Месси