Месси станет великим голеадором? Для этого нужно побить рекорд Уэйна Гретцки

Можно ли сравнивать футбол и хоккей? Почему бы не попробовать!

В 2020 году в Великобритании вышел документальный фильм «Величайший», посвящённый карьере Лионеля Месси. До победы Аргентины в чемпионате мира оставалось ещё два года, но это прозвище вызывает вопросы у любителей футбола до сих пор.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Сколько бы трофеев ни выигрывали и какие красивые голы ни забивали бы лучшие футболисты своей эпохи, не будут утихать споры о том, кто достоин носить звание величайшего игрока всех времён. Лионеля Месси сравнивают не только с Роналду, но и с Диего Марадоной, Йоханом Круиффом, Ференцем Пушкашем и, конечно же, с Пеле.

В хоккее вопрос о величайшем игроке не вызывает таких ожесточённых споров. Прозвище Великий, которое носит Уэйн Гретцки, мало кто подвергает сомнению. Даже когда через несколько лет Александр Овечкин побьёт рекорд канадца по количеству заброшенных шайб в НХЛ, Гретцки не будет сброшен с хоккейного Олимпа.

Однако на рекорд Гретцки, который равняется 894 шайбам, посягает не только российский нападающий «Вашингтона». Букмекеры предлагают сравнить два в чём-то родственных вида спорта и принимают ставки на то, сможет ли Лионель Месси забить столько же голов, как Уэйн.

Сколько Месси забил голов?

В своей профессиональной карьере, которая началась в 2004 году, Месси забил 672 мяча за «Барселону», 32 мяча за «ПСЖ» и ещё 103 гола за сборную Аргентины. Всего на его счету 807 голов, а до рекорда Гретцки не хватает 87 точных ударов. В случае если Месси забьёт больше Уэйна голов за свою карьеру, сыграет коэффициент 2.40. Те, кто не верит, что такое событие состоится, могут сделать ставку за 1.50.

Как менялась результативность Месси в последние годы?

Несколько недель назад Месси исполнилось 36 лет. Это возраст, в котором мало какой игрок решается продолжать карьеру. Тем не менее Лионель собирается играть в футбол как минимум до чемпионата мира 2026 года, в разгар которого он отметит своё 39-летие. Однако сможет ли нападающий в таком возрасте держать высокий уровень результативности, чтобы забивать 29 голов за сезон?

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В составе «Барселоны» эта планка покорялась Месси 13 лет подряд. Даже в сезоне-2020/2021, который считается провальным, Месси забил 38 мячей в 47 играх. Однако переход в «ПСЖ» обрушил результативность аргентинца – 11 голов в первом сезоне и 21 мяч во втором. Сказался дискомфорт от внезапного переезда в Париж после долгих лет в Барселоне.

В составе сборной Аргентины Месси лишь дважды за 18 лет забил более девяти мячей за год. Последний такой удачный сезон пришёлся на 2022 год, когда «альбиселесте» стали чемпионами мира. Месси продолжает выступать за сборную, и поэтому к его ежегодной результативности можно смело прибавлять по пять, а то и по девять мячей каждый сезон. К слову, в 2023 году Месси уже забил пять мячей в трёх матчах за Аргентину.

Что ждёт Месси в Майами?

В отличие от Криштиану Роналду, уехавшего за большими деньгами в Саудовскую Аравию, Месси откликнулся на приглашение Дэвида Бекхэма. Он будет выступать за «Интер Майами». Аргентинец должен привыкнуть к местному ритму быстрее, чем к Парижу. Регулярный чемпионат МЛС длится 34 тура, но это лишь основная часть.

Стоит отметить, что рекорд результативности в регулярном сезоне МЛС принадлежит мексиканцу Карлосу Веле. Бывший нападающий «Реала Сосьедад» в 2019 году забил 34 мяча в 31 игре за «Лос-Анджелес». Только 11 футболистов в истории турнира смогли забить не менее, чем 24 мяча за один сезон. Среди них – Златан Ибрагимович, который в возрасте 37 лет записал на свой счёт 30 голов за «Лос-Анджелес Гэлакси» в сезоне 2019 года. Пример шведа – отличный ориентир для Месси.

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У Месси достаточно опыта, чтобы забивать 20–25 мячей за сезон в «Интер Майами». Если прибавить к этому голы за сборную Аргентины, то в случае отсутствия серьёзных травм Лионель вполне может достичь отметки в 895 голов за карьеру.

Ставка: Лионель Месси (807) побьёт рекорд Уэйна Гретцки (894) по голам за 2.40.

Экспресс с коэффициентом 12.61.

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