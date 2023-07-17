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Чистяков: цели на сезон? Сделаем всё, чтобы завоевать очередное чемпионство для «Зенита»

Чистяков: цели на сезон? Сделаем всё, чтобы завоевать очередное чемпионство для «Зенита»
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Полузащитник «Зенита» Дмитрий Чистяков заявил, что его команда постарается выиграть Российскую Премьер-Лигу в шестой раз подряд.

«У нас такие же ожидания, как и перед каждым сезоном РПЛ. Мы хотим провести множество хороших матчей и добиться нужного нам результата. Сделаем всё, чтобы завоевать очередное чемпионство для «Зенита», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

29-летний Чистяков — воспитанник санкт-петербургского футбола. С 2016 по 2020 год защитник выступал за другие команды, а затем вернулся в «Зенит» на правах аренды из «Ростова». По окончании сезона клуб выкупил его трансфер. Контракт Чистякова с «Зенитом» рассчитан до лета 2025 года, с клубом футболист выиграл шесть трофеев.

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