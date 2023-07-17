Чистяков: цели на сезон? Сделаем всё, чтобы завоевать очередное чемпионство для «Зенита»
Поделиться
Полузащитник «Зенита» Дмитрий Чистяков заявил, что его команда постарается выиграть Российскую Премьер-Лигу в шестой раз подряд.
«У нас такие же ожидания, как и перед каждым сезоном РПЛ. Мы хотим провести множество хороших матчей и добиться нужного нам результата. Сделаем всё, чтобы завоевать очередное чемпионство для «Зенита», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
29-летний Чистяков — воспитанник санкт-петербургского футбола. С 2016 по 2020 год защитник выступал за другие команды, а затем вернулся в «Зенит» на правах аренды из «Ростова». По окончании сезона клуб выкупил его трансфер. Контракт Чистякова с «Зенитом» рассчитан до лета 2025 года, с клубом футболист выиграл шесть трофеев.
Комментарии
- 17 июля 2023
-
13:50
-
13:44
-
13:32
-
13:30
-
13:30
-
13:19
-
13:15
-
13:05
-
13:00
-
13:00
-
12:59
-
12:50
-
12:43
-
12:42
-
12:38
-
12:25
-
12:16
-
12:06
-
12:04
-
12:00
-
11:56
-
11:47
-
11:45
-
11:37
-
11:36
-
11:30
-
11:28
-
11:23
-
11:16
-
11:16
-
11:13
-
11:09
-
11:09
-
11:00
-
10:53
Партнерский контент