В «Зените» заявили, что Вендел будет решать своё будущее в расположении клуба
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Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра заявил, что полузащитник команды Вендел в любом случае вернётся в расположение команды. Бразилец не хочет играть за «Зенит» и ему разрешили искать новую команду.
«Вернется ли Вендел в «Зенит»? Да, он должен приехать. А когда он приедет, мы посмотрим, что и как дальше будет. Вёл ли он переговоры с другими клубами? Я не знаю. Единственное, что знаю, что он должен вернуться в клуб и уже тут принимать решение», — приводит слова де Оливейры «Спорт день за днём».
Отметим, что 26-летний Вендел по-прежнему находится в Бразилии, он не принимал участие в предсезонной подготовке «Зенита», которая началась в конце июня. Без него команда успела сыграть на Кубке Pari Премьер, а также выиграть Суперкубок России.
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