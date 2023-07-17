Источник: «Фенербахче» предложил «Зениту» аренду Вендела с правом выкупа

Турецкий «Фенербахче» хочет арендовать полузащитника «Зенита» Вендела и уже отправил клубу подобное предложение с правом выкупа. Об этом сообщает Turk Scout в «Твиттере».

Отметим, что арендовать Вендела хочет и «Фламенго», который также ведёт переговоры о покупке Клаудиньо. Вендел находится в Бразилии и не желает продолжать карьеру в «Зените», поэтому ему разрешили поиск нового клуба. Это не увенчалось успехом, поэтому бразилец однозначно вернётся в Россию, где и будет определяться со своим будущим. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года, стороны продлили соглашение всего год назад на улучшенных условиях.

С «Зенитом» Вендел выиграл пять трофеев.

Вендел готовится к сезону за пределами России. Видеоролик: