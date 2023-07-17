«Ни в чём нельзя быть уверенным». Гойло — о своём будущем в «Зените»
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Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Никита Гойло не исключил варианта, при котором может покинуть состав сине-бело-голубых.
«Я перейду в «Сочи»? Не знаю ничего такого. Это всё СМИ придумали. Есть ли уверенность, что справлюсь с конкуренцией? Посмотрим, ведь всё может поменяться. Были ли у меня предложения от других клубов? Да чего только не было. Вы бы даже не угадали. Но и сказать ничего не могу. Есть ли уверенность, что я надолго в «Зените»? Такой вид спорта у нас, что ни в чём нельзя быть уверенным. Всегда всё может поменяться. Главное, быть готовым к этим переменам», — приводит слова Гойло «Спорт день за днём».
Ранее в СМИ сообщалось, что Гойло могут обменять в «Сочи» на вратаря Дениса Адамова.
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