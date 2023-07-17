«Ещё один конкурент». Защитник «Зенита» Круговой — о переходе Фернандеса

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Данил Круговой высказался о переходе в клуб коллеги по амплуа Марио Фернандеса, в шутку отметив, что у него появился новый конкурент за место на поле.

«В «Уфе» я точно выступал против Марио, а вот за «Зенит»… Точно не вспомню. Что подметил для себя? Он очень высокий для крайнего защитника. У него практически невозможно выиграть верховое единоборство. К Фернандесу, как и к Малкому, сложно подобраться, хорошо работает корпусом.

Марио — усиление для «Зенита»? Ещё один конкурент (улыбается), его общий уровень — это топ», — приводит слова Кругового «Российская газета».

32-летний Фернандес подписал контракт с «Зенитом» на один сезон с возможностью продления ещё на сезон.