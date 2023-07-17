«Химки» уступили «Тюмени» в матче 1-го тура Первой лиги
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Завершился матч 1-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Тюмень» и подмосковные «Химки». Команды играли на стадионе «Геолог» в Тюмени. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком (Калуга). «Тюмень» одержала победу со счётом 3:1.
На 13-й минуте нападающий «Тюмени» Илья Порохов реализовал пенальти. На 41-й минуте форвард гостей Александр Руденко сравнял счёт тоже с 11-метровой отметки. В начале второго тайма, на 50-й минуте, полузащитник Александр Коротаев вновь вывел хозяев вперёд. Победную точку на 76-й минуте поставил нападающий «Тюмени» Евгений Татаринов — 3:1.
В прошлом сезоне «Химки» выступали в Российской Премьер-Лиге и заняли 15-е место, а «Тюмень» выиграла свою группу Второй лиги.
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