Бенжамен Менди сыграл в футбол с любителями на одной из городских площадок Манчестера

Чемпион мира в составе сборной Франции Бенжамен Менди, не теряя времени даром, вернулся на футбольное поле после того, как в пятницу, 14 июля, с него сняли все обвинения в изнасиловании.
Отпраздновав это событие с друзьями, 28-летний защитник в воскресенье, 16 июля, посетил спортивный комплекс в Ардвике (район Манчестера), чтобы поиграть в футбол с местными любителями.
«Менди появился и спросил нескольких парней, можно ли присоединиться. Они не могли в это поверить — играть против звезды Премьер-лиги и победителя чемпионата мира. Он смеялся, был настроен очень дружелюбно и был счастлив пожать всем руки после игры и раздать несколько автографов», – цитирует одного из очевидцев возвращения Менди в игру The Sun.
Отмечается, что Бенжамен Менди был одет в форму «Манчестер Сити». Напомним, «горожане» подписали француза за € 60 млн в 2017 году, заключив контракт с игроком на шесть лет. В последний раз футболист выходил на поле в составе «голубой луны» в 2021 году. Защитник надеется возобновить профессиональную карьеру в Европе, но также может переехать в Саудовскую Аравию, чтобы поправить своё финансовое положение.
- 17 июля 2023
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