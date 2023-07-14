С Бенжамена Менди сняли все обвинения в изнасилованиях

В суде Честера (Великобритания) состоялись слушания по делу против 28-летнего французского защитника «Манчестер Сити» Бенжамена Менди, обвиняемого в семи изнасилованиях, а также в одном домогательстве и сексуальном насилии. Ранее суд снял обвинения по первым семи пунктам, сегодня было вынесено решение по двум оставшимся, сообщает The Guardian.

По данным источника, бывший футболист «горожан» был признан невиновным в королевском суде Честера по одному пункту обвинения в изнасиловании и одному пункту обвинения в попытке изнасилования. Таким образом, с бывшего игрока сборной Франции были сняты все обвинения.

Напомним, в январе 2023 года с Менди были сняты шесть пунктов обвинения в изнасиловании и один пункт обвинения в сексуальном насилии. Ещё ранее французский футболист был оправдан по одному эпизоду обвинений от двух девушек, которые заявляли, что Бенжамен изнасиловал их на одной из вечеринок.