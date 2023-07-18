«Бёрнли» близок к подписанию контракта с Редмондом
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Английский полузащитник Нейтан Редмонд в ближайшее время может стать игроком «Бёрнли». Об этом сообщил talkSPORT в «Твиттере».
Редмонд является свободным агентом после ухода из турецкого «Бешикташа». В сезоне-2022/2023 турецкой Суперлиги он провёл 23 матча, в которых отметился пятью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Футболисту 29 лет. «Бешикташ» завершил чемпионат Турции на третьем месте в турнирной таблице.
«Бёрнли» в предстоящем сезоне будет выступать в английской Премьер-лиге. В матче 1-го тура команда встретится с действующим чемпионом Англии «Манчестер Сити». Игра состоится 11 августа. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени.
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