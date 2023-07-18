Андрей Канчельскис: «Тобол» готов усиливаться российскими футболистами

Генеральный директор «Тобола» Андрей Канчельскис заявил, что клуб готов усиливаться российскими футболистами.

«Я пока потихоньку вникаю в работу, меня вводят в курс дела. Что касается селекции, то финальное решение за главным тренером – кто нужен, а кто нет. У меня есть на примете пару кандидатур из России, мы их предложили тренеру. Посмотрим, как все сложится. Уже через неделю закрывается трансферное окно в Казахстане, время пока есть. Мы готовы усиливаться российскими футболистами», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Напомним, 11 июля Андрей Канчельскис был назначен на пост генерального директора «Тобола». Будучи профессиональным футболистом, россиянин выступал за такие клубы, как «Динамо» Киев, «Фиорентина», «Рейнджерс», «Манчестер Сити».