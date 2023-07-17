Канчельскис: Фернандес сказал бы ещё, что с детства за «Зенит» — это было бы вообще супер!

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о комментариях защитника Марио Фернандеса после перехода в «Зенит».
«Такие слова нормой считать нельзя! Человек занимается популизмом. Надо же как-то в глазах «Зенита» отличиться. Вот и рассказывает… Фернандес сказал бы ещё, что с детства болеет за «Зенит» — это было бы вообще супер!
Некрасиво. Не думаю, что ЦСКА ему что-то плохое сделал. Человек десять лет играл в России и до сих пор не говорит по-русски — всё время с переводчиком. О чём это говорит? Это некрасиво, мерзко и противно. Видите, что делают деньги с людьми. Сейчас совершенно другие ценности», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Фернандес десять лет выступал за ЦСКА — с 2012 по 2022 год. В 2022 году игрок приостановил карьеру, вернулся в Бразилию и провёл несколько матчей за «Интернасьонал». ЦСКА вёл переговоры о возвращении защитника, но трансфер так и не состоялся. После этого «Зенит» вышел на представителей Фернандеса и договорился с футболистом о переходе.
- 17 июля 2023
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