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Алексей Игонин: переход Фернандеса в «Зенит» — это очевидный плюс

Алексей Игонин: переход Фернандеса в «Зенит» — это очевидный плюс
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Экс-футболист «Зенита» Алексей Игонин высказал своё мнение, насчет перехода защитника Марио Фернандеса в петербургский клуб.

«Безусловно можно говорить о том, что Марио — россиянин, но тогда к нашей российской школе большой вопрос в плане игроков обороны. Хотелось бы, чтобы на этой позиции были наши защитники, но, видимо, у «Зенита» высокие требования. Марио — бесплатный футболист. Думаю, у него есть всё, чтобы сразу начать играть. Это достаточно важный фактор.

Это усиление конкуренции, тоже немаловажно. При недостаточной конкуренции не будет хороших российских футболистов. Конкуренция нужна, плюс приходит опытный игрок. Да, у Марио есть российское гражданство, но по сути он легионер, который много времени провел в России. Вполне возможно, Марио поможет в адаптации иностранным игрокам, которые приезжают в «Зенит». Комфортное пребывание в стране может влиять на выступление легионеров. В переходе Фернандеса я вижу очевидный плюс», — приводит слова Игонина «РБ Спорт».

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