Гурам Аджоев: ключевой момент — это финансирование, поэтому «Арсенал» не вышел в РПЛ

Многолетний руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев поделился мнением о результатах команды в прошлом сезоне.
«Не хочется много говорить о результате в прошлом сезоне. Ключевой момент — это финансирование. Нам сначала не платили всю осень, потом всю весну. Как раз в те месяцы, когда идут игры чемпионата. Так большие задачи не решаются. Простой пример. По итогам сезона-2021/2022 «Рубин», «Арсенал» и «Уфа» вылетели из Российской Премьер-Лиги в ФНЛ. Теперь «Рубин», где с финансированием всё было стабильно, вернулся обратно, а «Уфа», где были проблемы с деньгами, вылетела даже из ФНЛ. Вот и ответ на ваш вопрос. Добавлю, что сейчас долги по зарплате закрыты», — приводит слова Аджоева «Матч ТВ».
Напомним, в прошлом сезоне тульский «Арсенал» занял 13-е место в Первой лиге, набрав 41 очко в 34 матчах.
- 18 июля 2023
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