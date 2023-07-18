Андрей Лунёв тренируется с «Зенитом-2» в Санкт-Петербурге

Российский голкипер Андрей Лунёв тренируется вместе с «Зенитом-2» на базе клуба в Санкт-Петербурге. Об этом свидетельствует видео, опубликованное официальным телеграм-каналом «Газпром»-Академии.

В июне Лунёв уже занимался в Санкт-Петербурге на базе «Зенита» по индивидуальной программе. Напомним, футболист находится в статусе свободного агента после ухода из леверкузенского «Байера», двухлетний контракт с которым подошёл к концу.

Отметим, что 31-летний Лунёв уже выступал за «Зенит». Голкипер защищал ворота клуба из Санкт-Петербурга в период с 2017 по 2021 год. В составе сине-бело-голубых Лунёв трижды стал чемпионом России.

Ранее стало известно, что Лунёв отказался от возможного перехода в «Балтику».