Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Марио Фернандес: оказаться в «Зените», который завоевал много трофеев, — большой вызов

Марио Фернандес: оказаться в «Зените», который завоевал много трофеев, — большой вызов
Марио Фернандес
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Зенита» Марио Фернандес поделился ожиданиями от выступления за сине-бело-голубых в новом сезоне.

«Счастлив быть здесь. Оказаться в таком клубе-гранде, как «Зенит», который завоевал такое количество трофеев, — это большой и новый вызов для меня. Надеюсь, что смогу достойно помогать команде завоёвывать новые титулы. «Зенит» открыл передо мной свои двери. Я этому очень рад. Счастлив, что такая возможность появилась. Постараюсь ей как следует воспользоваться», — приводит слова Фернандеса «Матч ТВ».

Напомним, 32-летний Марио Фернандес подписал контракт с «Зенитом» по схеме «1+1». О его переходе стало известно вчера, 17 июля. Ранее Фернандес выступал за ЦСКА, цвета которого защищал с 2012 по 2022 год. В 2022–2023 годах Фернандес выступал в Бразилии за «Интернасьонал», с которым захотел расторгнуть контракт в одностороннем порядке в апреле 2023 года. С тех пор Фернандес находился без игровой практики.

Материалы по теме
Фернандес: лишний вес и проблемы подписания контракта с «Зенитом» — абсолютная ложь
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023