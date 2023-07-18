Марио Фернандес: оказаться в «Зените», который завоевал много трофеев, — большой вызов

Защитник «Зенита» Марио Фернандес поделился ожиданиями от выступления за сине-бело-голубых в новом сезоне.
«Счастлив быть здесь. Оказаться в таком клубе-гранде, как «Зенит», который завоевал такое количество трофеев, — это большой и новый вызов для меня. Надеюсь, что смогу достойно помогать команде завоёвывать новые титулы. «Зенит» открыл передо мной свои двери. Я этому очень рад. Счастлив, что такая возможность появилась. Постараюсь ей как следует воспользоваться», — приводит слова Фернандеса «Матч ТВ».
Напомним, 32-летний Марио Фернандес подписал контракт с «Зенитом» по схеме «1+1». О его переходе стало известно вчера, 17 июля. Ранее Фернандес выступал за ЦСКА, цвета которого защищал с 2012 по 2022 год. В 2022–2023 годах Фернандес выступал в Бразилии за «Интернасьонал», с которым захотел расторгнуть контракт в одностороннем порядке в апреле 2023 года. С тех пор Фернандес находился без игровой практики.
- 18 июля 2023
-
15:47
-
15:40
-
15:34
-
15:33
-
15:12
-
15:02
-
15:01
-
15:00
-
14:56
-
14:54
-
14:52
-
14:22
-
14:21
-
14:16
-
14:06
-
14:04
-
14:03
-
13:57
-
13:48
-
13:45
-
13:42
-
13:24
-
13:22
-
13:10
-
13:07
-
13:05
-
12:52
-
12:36
-
12:33
-
12:29
-
12:16
-
12:10
-
12:10
-
12:04
-
12:01