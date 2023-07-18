Фернандес: лишний вес и проблемы подписания контракта с «Зенитом» — абсолютная ложь

Защитник «Зенита» Марио Фернандес прокомментировал слухи о лишнем весе и проблемах с подписанием контракта с сине-бело-голубыми.
«В эти дни было много странных новостей. Говорили про мой лишний вес, что якобы из‑за этого «Зенит» не хочет подписывать со мной контракт. Всё это абсолютная ложь. Не понимаю, кому и зачем это было нужно. Что касается моей физической формы, то я три месяца без футбола, но чувствую себя прекрасно. Приложу все усилия, чтобы как можно скорее оказаться в нужных для «Зенита» кондициях и помогать команде на поле», — приводит слова Фернандеса «Матч ТВ».
Напомним, 32-летний Марио Фернандес подписал контракт с «Зенитом» по схеме «1+1». О его переходе стало известно вчера, 17 июля. Ранее Фернандес выступал за ЦСКА, цвета которого защищал с 2012 по 2022 год. В 2022–2023 годах Фернандес выступал в Бразилии за «Интернасьонал», с которым захотел расторгнуть контракт в одностороннем порядке в апреле 2023 года. С тех пор Фернандес находился без игровой практики.
- 18 июля 2023
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