Тренер ирландок — о скандале с Колумбией: мои игроки впервые боялись за свои тела

Главный тренер женской сборной Ирландии Вера Паув прокомментировала случившуюся ситуацию в товарищеском матче с национальной командой Колумбии.

«Я должна защищать своих игроков. Это было коллективное решение (не продолжать игру. — Прим. «Чемпионата») правления, менеджмента, персонала и игроков. Мы все были на одной волне. Это был первый раз за всё время, что я их тренирую, когда мои игроки испугались за свои тела», — приводит слова Паув издание The Guardian.

Напомним, товарищеский матч между женскими сборными Колумбии и Ирландии был прерван через 20 минут после стартового свистка из-за госпитализации Дениз О'Салливан. Ирландская футболистка получила болезненную травму, с поля её унесли на носилках.

После консультации с официальными лицами матча команда Ирландии решила не продолжать игру, которая проходила в закрытом режиме. Вместо этого было решено провести тренировку. Отмечалось, что перед травмой О'Салливан колумбийки действовали чрезмерно грубо, за 19 минут игры получив две жёлтые карточки.