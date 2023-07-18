Тренер ирландок — о скандале с Колумбией: мои игроки впервые боялись за свои тела

Главный тренер женской сборной Ирландии Вера Паув прокомментировала случившуюся ситуацию в товарищеском матче с национальной командой Колумбии.
«Я должна защищать своих игроков. Это было коллективное решение (не продолжать игру. — Прим. «Чемпионата») правления, менеджмента, персонала и игроков. Мы все были на одной волне. Это был первый раз за всё время, что я их тренирую, когда мои игроки испугались за свои тела», — приводит слова Паув издание The Guardian.
Напомним, товарищеский матч между женскими сборными Колумбии и Ирландии был прерван через 20 минут после стартового свистка из-за госпитализации Дениз О'Салливан. Ирландская футболистка получила болезненную травму, с поля её унесли на носилках.
После консультации с официальными лицами матча команда Ирландии решила не продолжать игру, которая проходила в закрытом режиме. Вместо этого было решено провести тренировку. Отмечалось, что перед травмой О'Салливан колумбийки действовали чрезмерно грубо, за 19 минут игры получив две жёлтые карточки.
- 18 июля 2023
-
20:25
-
20:20
-
20:11
-
20:11
-
20:02
-
20:01
-
20:00
-
19:39
-
19:34
-
19:34
-
19:30
-
19:30
-
19:28
-
19:15
-
19:13
-
19:11
-
19:06
-
19:02
-
19:01
-
18:51
-
18:40
-
18:38
-
18:31
-
18:23
-
18:22
-
18:16
-
18:05
-
18:01
-
17:57
-
17:54
-
17:45
-
17:39
-
17:38
-
17:35
-
17:21