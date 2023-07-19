«Урарту» Дмитрия Гунько вылетел из Лиги чемпионов, проиграв «Зриньски» в серии пенальти

Армянский клуб «Урарту», возглавляемый российским тренером Дмитрием Гунько, уступил «Зриньски» из Боснии и Герцеговины по итогам серии пенальти (3:3, пен. 3:4) в ответном матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Первый матч закончился победой боснийцев — 1:0. Таким образом, «Урарту» вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов по сумме двух встреч.