Алекс Теллес присоединится к Роналду в «Аль-Насре» — Романо

Бразильский защитник «Манчестер Юнайтед» Алекс Теллес, проведший прошедший сезон на правах аренды в «Севилье», перешёл в саудовский «Аль-Наср», в котором играет португальский форвард Криштиану Роналду. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «Твиттере».

По информации источника, сделка полностью завершена, соглашение между всеми сторонами достигнуто. «Красные дьяволы» получат за 30-летнего футболиста € 4 млн сразу, а также бонусные выплаты. Теллес будет получать в саудовском клубе около € 7 млн в год плюс бонусы. В скорем времени о сделке будет объявлено официально.

Теллес провёл 38 игр в составе «Севильи» и сумел оформить три ассиста. Ориентировочная стоимость футболиста согласно данным интернет-портала Transfermarkt – € 7,5 млн.