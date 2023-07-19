Алекс Теллес присоединится к Роналду в «Аль-Насре» — Романо
Поделиться
Бразильский защитник «Манчестер Юнайтед» Алекс Теллес, проведший прошедший сезон на правах аренды в «Севилье», перешёл в саудовский «Аль-Наср», в котором играет португальский форвард Криштиану Роналду. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «Твиттере».
По информации источника, сделка полностью завершена, соглашение между всеми сторонами достигнуто. «Красные дьяволы» получат за 30-летнего футболиста € 4 млн сразу, а также бонусные выплаты. Теллес будет получать в саудовском клубе около € 7 млн в год плюс бонусы. В скорем времени о сделке будет объявлено официально.
Теллес провёл 38 игр в составе «Севильи» и сумел оформить три ассиста. Ориентировочная стоимость футболиста согласно данным интернет-портала Transfermarkt – € 7,5 млн.
Материалы по теме
Комментарии
- 19 июля 2023
-
00:46
-
00:43
-
00:35
-
00:33
-
00:12
-
00:04
- 18 июля 2023
-
23:53
-
23:48
-
23:39
-
23:36
-
23:35
-
23:30
-
23:23
-
23:21
-
23:20
-
23:18
-
23:15
-
23:10
-
23:05
-
23:03
-
23:01
-
23:00
-
22:56
-
22:48
-
22:46
-
22:42
-
22:40
-
22:37
-
22:20
-
22:13
-
22:11
-
22:08
-
22:01
-
21:58
-
21:44
Партнерский контент