Секо Фофана стал игроком «Аль-Насра»

Полузащитник «Ланса» Секо Фофана перешёл в саудовский «Аль-Наср», за который выступает португальский форвард Криштиану Роналду. Об этом сообщает официальный аккаунт команды в «Твиттере».

Сумма трансфера футболиста составила € 32 млн. С французским полузащитником подписали контракт до 2026 года.

В сезоне-2022/2023 на счету Фофана 39 матчей за «Ланс» во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и шестью результативными передачами. Фофана внёс весомый вклад в завоевание «Лансом» прямой путёвки в групповой раунд Лиги чемпионов, в течение трёх сезонов став ключевой фигурой в полузащите северян. Секо вошёл в символическую сборную сезона во Франции, чем, в том числе, и привлёк внимание саудовского клуба.