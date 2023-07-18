Секо Фофана стал игроком «Аль-Насра»
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Полузащитник «Ланса» Секо Фофана перешёл в саудовский «Аль-Наср», за который выступает португальский форвард Криштиану Роналду. Об этом сообщает официальный аккаунт команды в «Твиттере».
Сумма трансфера футболиста составила € 32 млн. С французским полузащитником подписали контракт до 2026 года.
В сезоне-2022/2023 на счету Фофана 39 матчей за «Ланс» во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и шестью результативными передачами. Фофана внёс весомый вклад в завоевание «Лансом» прямой путёвки в групповой раунд Лиги чемпионов, в течение трёх сезонов став ключевой фигурой в полузащите северян. Секо вошёл в символическую сборную сезона во Франции, чем, в том числе, и привлёк внимание саудовского клуба.
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