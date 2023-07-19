Бразильский журналист: «Фламенго» может позволить себе купить Клаудиньо, это богатый клуб
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Бразильский журналист Александре Маттос рассказал, почему верит в возможный переход полузащитника «Зенита» Клаудиньо во «Фламенго».
«Почему я верю в переход Клаудиньо и Николаса де ла Круса? «Фламенго» уже вёл одновременно переговоры с двумя игроками, понимая, что сможет подписать их обоих. Клуб потерял Видаля, а переговоры по де ла Крусу стали актуальными из-за его желания уйти.
Хорхе Сампаоли без ума от Круса, также Клаудиньо — мечта для этой команды, в которой понимают, что им нужен ещё один полузащитник из-за падения уровня игры Эвертона Рибейро и физических проблем Арраскаеты. «Фламенго» — богатый клуб, это не обман. Клуб может позволить себе эти трансферы», — написал Маттос в «Твиттере».
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