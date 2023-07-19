«Фламенго» ознакомился с условиями перехода Вендела. Но это не попытка трансфера

«Фламенго» изучил условия перехода в команду полузащитника «Зенита» Вендела, но не собирается его подписывать, так как просто интересовался подобным развитием событий. Об этом сообщает журналист Мауро Сезар в «Твиттере».

По сведениям источника, клуб вряд ли будет вступать в гонку за подписание 25-летнего футболиста. Скорее, это была попытка «побеспокоить» другие команды, заинтересованные в трансфере Вендела.

Ранее сообщалось, что от подписания Вендела отказался «Палмейрас», так как клуб не готов платить требуемую «Зенитом» сумму, а также не способен реализовать финансовые запросы самого игрока. Контракт Вендела с «Зенитом» действует до лета 2027 года.

Вендел готовится к сезону за пределами России. Видеоролик: