Вратарь «Манчестер Сити» Джеймс Траффорд сегодня станет игроком «Бёрнли»

20-летний английский голкипер «Манчестер Сити» Джеймс Траффорд сегодня подпишет контракт с «Бёрнли», сообщает журналист Фабрицио Романо в «твиттере».