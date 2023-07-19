Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь «Манчестер Сити» Джеймс Траффорд сегодня станет игроком «Бёрнли»

Вратарь «Манчестер Сити» Джеймс Траффорд сегодня станет игроком «Бёрнли»
Комментарии

20-летний английский голкипер «Манчестер Сити» Джеймс Траффорд сегодня подпишет контракт с «Бёрнли», сообщает журналист Фабрицио Романо в «твиттере».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023