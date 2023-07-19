Вратарь «Манчестер Сити» Джеймс Траффорд сегодня станет игроком «Бёрнли»
Поделиться
20-летний английский голкипер «Манчестер Сити» Джеймс Траффорд сегодня подпишет контракт с «Бёрнли», сообщает журналист Фабрицио Романо в «твиттере».
Комментарии
- 19 июля 2023
-
10:01
-
09:59
-
09:52
-
09:41
-
09:34
-
09:33
-
09:12
-
09:04
-
09:00
-
09:00
-
08:53
-
08:45
-
08:43
-
08:37
-
08:30
-
08:25
-
08:10
-
08:05
-
07:45
-
07:35
-
07:25
-
07:15
-
07:02
-
06:34
-
06:23
-
06:18
-
06:13
-
06:06
-
05:59
-
05:39
-
05:35
-
05:28
-
05:20
-
05:17
-
05:15
Партнерский контент