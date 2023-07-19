Руни — о Гвардиоле: он стал одним из лучших явлений, которые повлияли на английский футбол

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни поделился мнением о работе главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.
««Манчестер Сити» выиграл всё. К сожалению, сейчас время их господства. Гвардиола стал одним из лучших явлений, которые повлияли на английский футбол.
Он повлиял не только на чемпионат, но и на национальную команду, потому что он тренировал молодых английских игроков, которые впоследствии стали взрослыми футболистами. А они, в свою очередь, распространили идеи Гвардиолы дальше», — приводит слова Руни BBC.
Напомним, в прошлом сезоне «Манчестер Сити» собрал требл. Команда выиграла чемпионат (опередив «Арсенал» на пять очков) и Кубок Англии (победа над «Манчестер Юнайтед» в финале — 2:1). Также «горожане» выиграли Лигу чемпионов, обыграв в финале миланский «Интер» (1:0).
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