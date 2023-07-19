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Круговой: очень рад за Кузяева, он хотел выступать в Европе и добился своего

Круговой: очень рад за Кузяева, он хотел выступать в Европе и добился своего
Далер Кузяев
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Защитник «Зенита» Данил Круговой поделился мнением о переходе полузащитника Далера Кузяева во французский «Гавр».

«Кузяев и бразилец Вендел — два игрока очень высокого уровня, они могут усилить любую команду. Но у каждого игрока в «Зените» есть конкурент. Вместо них могут прийти другие сильные футболисты. Тому же Далеру я желаю всего самого наилучшего, чтобы у него всё сбылось. Он хотел выступать в одном из топовых чемпионатов Европы и добился своего. Очень рад за него», — приводит слова Кругового «РГ».

Напомним, 30-летний Далер Кузяев играл за «Зенит» шесть лет, став пятикратным чемпионом России. В июле 2023 года полузащитник подписал двухлетний контракт с «Гавром», командой, которая вышла во французскую Лигу 1 по итогам предыдущего сезона.

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