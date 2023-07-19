«Ференцварош» Черчесова пропустил три безответных мяча в первом тайме матча Лиги чемпионов

В ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов встречаются венгерский «Ференцварош», который возглавляет российский специалист Станислав Черчесов, и фарерский «КИ Класвик». Команды играют на стадионе «Гроупама Арена» в Будапеште (Венгрия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Давидом Шмайцем (Словения).

Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Подопечные Черчесова пропустили три безответных мяча в первом тайме: на восьмой и 32-й минутах забитыми мячами отметился полузащитник «КИ Класвик» Арни Фредриксберг. На 45+1-й минуте счёт до разгромного довёл хавбек фарерцев Люк Касси. После первой половины матча «КИ Класвик» уверенно лидирует — 3:0.

В первом матче команды сыграли вничью — 0:0. Несмотря на подавляющий перевес в ударах по воротам, «Ференцварош» так и не смог забить фарерской команде. В сезоне-2022/2023 подопечные Черчесова стали чемпионами Венгрии, набрав 63 очка — на шесть больше, чем у ближайшего преследователя, «Кечкемета».