Агент Сулейманова: Магомед-Шапи, вероятнее всего, не останется в «Краснодаре»

Футбольный агент Алан Агузаров высказался о будущем своего клиента — вингера «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова.
«Сулейманов, вероятнее всего, не останется в «Краснодаре». На данный момент ведётся работа с несколькими клубами на предмет интереса к моему клиенту», — приводит слова Агузарова «Матч ТВ».
Сулейманов является воспитанником «Краснодара». Он выступает за основную команду с 2017 года. С «быками» 23-летний вингер становился бронзовым призёром РПЛ в сезоне-2018/2019 и 2019/2020.
В сезоне-2022/2023 Сулейманов выступал за израильский «Хапоэль» Беэр-Шева на правах аренды. Он провёл 35 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с «Краснодаром» действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2,5 млн.
- 19 июля 2023
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