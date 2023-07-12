Ивич высказался о перспективах Магомеда-Шапи Сулейманова в «Краснодаре»
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Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказался о перспективах Магомеда-Шапи Сулейманова в клубе.
«Сулейманов известен мне по израильскому чемпионату, где я работал прежде. Знаю его как футболиста со специфическими характеристиками. У Шапи хорошие навыки работы с мячом, что он ещё раз продемонстрировал. Он способен создавать преимущество в игре один на один, обладает хорошим ударом. Мы наблюдаем за ним, он усердно работает и получит шансы в следующих матчах», — сказал Ивич в интервью клубной пресс-службе.
Ранее Магомед-Шапи Сулейманов говорил, что вряд ли останется в «Краснодаре». Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2025 года.
«Краснодар» завершил сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на шестом месте.
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