Тренер ЦСКА Фоменко прокомментировал слухи об уходе Карраскаля и Зайнутдинова

Ассистент главного тренера ЦСКА Владимира Федотова Олег Фоменко прокомментировал слухи о возможном уходе полузащитников Хорхе Карраскаля и Бактиёра Зайнутдинова из московского клуба.
«На данном этапе Карраскаль — в медицинском штабе. Он готовился к игре с «Динамо» и почувствовал проблемы с коленом. Сейчас он в расположении медштаба. У нас не так много футболистов, мы рассчитываем на всех. Интерес к Зайнутдинову? Информацию я узнаю из прессы в большей степени, но Баха провёл прекрасный сезон. Если интерес к нему есть, то он закономерный и заслуженный», — заявил Фоменко в эфире «Матч ТВ».
Напомним, ранее появилась информация, что Карраскаль может перейти в московское «Динамо» или в один из зарубежных клубов, а Зайнутдиновым интересуется турецкий «Бешикташ».
- 19 июля 2023
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