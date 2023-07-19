Трансфер защитника «Сассуоло» Рожерио в «Спартак» сорвался — Ди Марцио
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Переход защитник «Сассуоло» Рожерио в московский «Спартак» сорвался, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио в своём «твиттере»
По сведениям источника, руководство итальянского клуба решило оставить игрока в команде, несмотря на то, что «Спартак» и «Сассуоло» были близки к договорённости по переходу Рожерио. 25-летний бразильский защитник играет за «чёрно-зелёных» с 2017 года, ранее в своей карьере он числился в «Ювентусе», но так и не сыграл ни единого матча за туринский клуб.
Примерная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 5,5 млн. В минувшем сезоне 25-летний бразильский защитник отыграл 36 матчей за «Сассуоло» в Серии А и записал на свой счёт три результативных передачи.
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