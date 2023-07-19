Черчесов — об уходе в отставку: зачем мне это делать?

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов заявил, что не собирается уходить в отставку после вылета клуба из Лиги чемпионов.
«Зачем мне это делать? Когда команда играет так, как сегодня, то главный тренер должен держать ответ. Я так думаю. Это моя вина. Ситуация непростая, потому что у нас много новых игроков. На сегодня нам не хватает баланса. Трудности есть, но это не повод допускать то, что случилось сегодня в нашей игре. Я могу злиться только на себя», — приводит слова Черчесова издание Sportal.
После поражения от фарерского «Клаксвика» (0:3) команда Станислава Черчесова продолжит свой еврокубковый сезон в Лиге конференций. Во втором квалификационном раунде «Ференцварош» сыграет с ирландским «Шэмрок Роверс», который по сумме двух матчей уступил исландскому «Брейдаблику» в Лиге чемпионов (1:3). Первая встреча пройдёт в Венгрии в четверг, 27 июля.
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