Болельщики «Ференцвароша» призывали к отставке Черчесова во время матча Лиги чемпионов

Болельщики «Ференцвароша» требовали отставки Станислава Черчесова во время матча первого квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Клаксквиком» (0:3), сообщает венгерское издание Sportal.
По данным источника, фанаты венгерского клуба скандировали две кричалки: «Auf Wiedersehen» («До свидания». – Прим. «Чемпионата») и «Русские – домой!»
Напомним, «Ференцварош» пропустил три безответных гола от фарерского «КИ Клаксвик» ещё в первом тайме. Во второй половине игры команды больше не забивали, матч завершился победой «Клаксвика» и вылетом «Ференцвароша» из Лиги чемпионов.
Станислав Черчесов возглавляет «Ференцварош» с декабря 2021 года. Под его руководством команда дважды становилась чемпионом Венгрии и один раз выиграла Кубок страны. Ранее 59-летний специалист возглавлял сборную России.
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