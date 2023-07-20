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Стало известно, почему Вендел хочет перейти только во «Фламенго»

Стало известно, почему Вендел хочет перейти только во «Фламенго»
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Полузащитник «Зенита» Вендел желает сменить команду в летнее трансферное окно. Подписать футболиста хочет «Фламенго», который ранее неохотно вступал в переговоры о переходе 25-летнего хавбека. Об этом сообщает журналист Вене Касагранде на своём YouTube-канале.

По сведениям источника, желание Вендела — играть за «Фламенго», им также интересуется «Палмейрас», но мнение игрока сильно повлияло на планы клубов. Также Вендел недавно потерял одного из членов семьи, поэтому хочет остаться в Бразилии, конкретно в Рио-де-Жанейро. «Фламенго» — любимая команда полузащитника с самого детства, он мечтает играть за красно-чёрных.

Контракт «Зенита» и Вендела истекает летом 2027 года. Стороны продлили его сезон назад.

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